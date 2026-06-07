США продлили срок заключения сделки по NIS до 16 июня Срок переговоров по покупке контрольного пакета акций NIS продлен до 16 июня

Москва7 июн Вести.Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило до 16 июня срок переговоров по покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под американскими санкциями. Об этом сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.

Компания MOL получила официальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS до 16 июня 2026 года отмечается в заявлении компании

В MOL добавили, что за время предыдущего продления с 22 мая по 6 июня переговоры продвинулись вперед, и дополнительное время даст возможность завершить оформление надлежащих документов по сделке.

Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал ИС "Вести", что сделка по продаже российской доли в сербской компании NIS осложняется противоречиями между Белградом и венгерской фирмой MOL.

Сербская энергетическая компания NIS попала под санкции США в прошлом году, поскольку контрольный пакет ее акций принадлежал российским структурам - "Газпром нефти" и "Газпрому". В январе 2026 года венгерская нефтегазовая компания MOL подписала предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке 56,15 % акций NIS. Сделка требует одобрения OFAC и сербского правительства.