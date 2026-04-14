"Лукойл" получил новую лицензию от Минфина США на проведение операций Минфин США продлил лицензию на операции с "Лукойлом" до конца октября

Москва14 апр Вести.Министерство финансов США продлило до 29 октября 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей проведение ряда операций с компанией "Лукойл", несмотря на введенные против нее санкции. Это позволит американским компаниям совершать сделки, связанные с приобретением товаров и услуг на зарубежных активах российского нефтяного гиганта.

Ранее действие данной лицензии было продлено до 29 апреля 2026 года. Новая лицензия также распространяется на транзакции с болгарскими дочерними структурами "Лукойла", включая Lukoil Neftohim Burgas JSC. Стоит отметить, что в октябре 2025 года "Лукойл" и "Роснефть" вместе с 34 их дочерними компаниями были включены в очередной пакет американских санкций.