США продлили лицензию на работу компании NIS до 31 июля

США продлили попавшей под санкции компании NIS лицензию на работу до 31 июля США продлили лицензию на работу компании NIS до 31 июля

Москва1 июл Вести.Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 31 июля действие лицензии на операционную деятельность энергокомпании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), попавшей под санкции. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Она подчеркнула важность того, что Панчевский нефтеперерабатывающий завод продолжит перерабатывать сырье в условиях глобального энергетического кризиса.

Мы оповещены OFAC, что операционная лицензия для продолжения работы компании NIS продлена еще на 30 дней - до 31 июля написала Джедович-Ханданович в соцсетях

Компания NIS занимается разведкой и добычей углеводородов, а также сбытом нефтепродуктов. Ей принадлежит крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево. Предприятие находится под санкциями США. Мажоритарными акционерами NIS являются "Газпром нефть", Сербия и санкт-петербургское АО "Интэлидженс", находящееся под управлением «Газпром капитала".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Сербия обсуждали вопрос, связанный с долей "Газпрома" в нефтяной компании NIS.