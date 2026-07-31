Вучич рассчитывает завершить сделку по NIS в ближайшее время Вучич заявил, что намерен вскоре завершить сделку по NIS

Москва31 июл Вести.Президент Сербии Александар Вучич заявил, что рассчитывает в ближайшие дни завершить сделку по выкупу венгерским концерном MOL российской доли в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Об этом он сообщил журналистам во время посещения муниципалитета Княжевац.

По словам сербского лидера, которые приводит ТАСС, он также планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Мы ожидаем, что соглашение будет окончательно оформлено в ближайшие дни. Вероятно, я поговорю с президентом России и премьер-министром Венгрии, Путиным и Мадьяром. Надеюсь, мы это завершим сказал Вучич

Необходимость продажи российской доли в NIS связана с американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером — "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу в октябре 2025 года.

Позднее российские владельцы NIS уведомили американскую сторону о готовности передать контроль над компанией третьей стороне, а Минфин США продлил срок действия операционной лицензии и переговоров по сделке с MOL до 31 июля.