Москва16 мая Вести.Словакия изучает возможность прямых закупок российской нефти, которые в настоящее время осуществляются через венгерскую компанию MOL.

Соответствующее заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

По его словам, этот вопрос обсуждался властями центральноевропейской страны с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol.

На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти (в республику — прим. ред.) … Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций (которые приобретают российскую нефть для НПЗ в Словакии — прим. ред.) цитирует РИА Новости Фицо

Ранее политик отметил, что Брюссель оказывает давление на некоторые страны Евросоюза, требуя разорвать энергетические связи с Россией.

Глава словацкого кабмина также заявил, что посредником в случае возможных переговоров между ЕС и Россией должен быть человек, "который хоть немного знает русскую душу".