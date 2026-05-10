Фицо созывает срочное совещание по нефтепроводу "Дружба" Фицо обсудит с Transpetrol итоги визита в Москву

Москва10 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Москву созовет срочное совещание с представителями компании Transpetrol – оператора словацкого участка нефтепровода "Дружба".

По словам Фицо, у него появилась "важная информация" о перспективах энергетического сотрудничества с Россией, которую необходимо обсудить с компанией.

Сегодня я приму участие в оперативном совещании с Transpetrol сказал Фицо журналистам

Премьер также указал, что поддерживает диверсификацию поставок энергоресурсов в Евросоюзе, однако выступает за сохранение возможности закупать нефть и газ из РФ.

Ранее он сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести", что встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла хорошо.