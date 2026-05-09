Москва9 мая Вести.Словакия собирается и дальше продолжать сотрудничество с Россией по поставкам нефти. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что Россия поставляет нефть в Словакию по нефтепроводу "Дружба".

Три месяца был перерыв из-за блокады Украиной этого трубопровода по известным причинам … чтобы в предвыборный период в Венгрии создать трудности для действующего премьер-министра, поэтому Украина это сделала целенаправленно, намеренно, хотя инфраструктура была работающей. Но сейчас поставки нефти продолжаются, и словацкие коллеги выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества и поставок нефти сказал вице-премьер РФ

Ранее Новак заявил, что словацкие партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией по газу.