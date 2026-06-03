Москва3 июн Вести.Сделка по продаже доли РФ в сербской компании NIS осложняется разногласиями между Белградом и венгерской фирмой MOL. Об этом ИС "Вести" рассказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко во время выступления на ПМЭФ.

В данном случае основной акцент в этом переговорном процессе, он многослойный. И первый слой – это переговоры компании "Газпром" с венгерской компанией MOL относительно приобретения "газпромовского пакета". Я так понимаю, что в основном он прошел. Может быть, еще какие-то доработки необходимы. Но главный акцент на переговорном треке между Сербией и MOL. В данном случае я исхожу из той открытой информации, которая была, из целого ряда бесед с сербскими представителями, которые, в принципе, то, что они говорили, это перекликалось и с информацией СМИ рассказал Боцан-Харченко

Он добавил, что информация о противоречиях между Белградом и MOL исходит и от высших чиновников Сербии.

Было много заявлений, в том числе министра энергетики и ряд других заявлений о том, что появились с венгерской стороны достаточно серьезные для Сербии трудности. И прежде всего они состоят в том, чтобы по итогам переговоров увеличить долю Сербии с тем, чтобы она имела решающую роль в принятии решений по NIS, доля участия в капитале, это первое. Но немаловажно, а может быть даже еще важнее, это обеспечение надлежащего функционирования НПЗ Панчево. … Это действительно современнейшее предприятие, которое производит и качественную продукцию, практически всю линейку необходимую в данный период, и, естественно, обеспечивает занятость. И, вероятно, это не отвечает вполне интересам венгерской страны и MOL. А для сербов это важнейший момент. Посмотрим, будут ли решения, но поскольку вопрос тяжелый, видимо, понадобится какое-то дополнительное время для того, чтобы прийти к общему знаменателю отметил посол

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев заявил, что Евросоюз пытается использовать поставки нефти из РФ в Сербию для давления на Белград. По его словам, Брюссель использует тот факт, что транзит идет через недружественные к РФ страны.