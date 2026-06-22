Песков: Россия и Сербия обсуждали вопрос, связанный с долей "Газпрома" в NIS

Песков подтвердил контакты по доле "Газпрома" в сербской NIS Песков: Россия и Сербия обсуждали вопрос, связанный с долей "Газпрома" в NIS

Москва22 июн Вести.Россия и Сербия обсуждали вопрос, связанный с долей "Газпрома" в сербской нефтяной компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Были контакты… В том числе и с сербами, с сербскими визитами сказал Песков

При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о коммерческих переговорах, содержание которых не подлежит публичному раскрытию.

NIS занимается разведкой и добычей углеводородов, сбытом нефтепродуктов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Эта компания находится под американскими санкциями. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть", Сербия и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящееся под управлением "Газпром капитала".

19 января "Газпром нефть" официально подтвердила информацию о подписании с венгерской компанией MOL соглашения о намерениях по продаже пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). В марте Вашингтон продлил сроки MOL для завершения переговоров о приобретении акций NIS у "Газпром нефти".