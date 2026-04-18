США на 60 дней продлили лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" Минфин США продлил лицензию "Нефтяной индустрии Сербии" на 2 месяца

Москва18 апр Вести.Министерство финансов США пролонгировало лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней.

Об этом заявила глава сербского министерства горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

Согласно информации министра, 9 апреля Белград запросил у Вашингтона продление истекающей лицензии на оперативную деятельность компании.

Мы получили хорошие новости из США отметила руководитель ведомства

Ранее Вучич пообещал, что нехватки нефти в Сербии не будет.