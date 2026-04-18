Москва18 апрВести.Министерство финансов США пролонгировало лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней.
Об этом заявила глава сербского министерства горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, чьи слова передает пресс-служба ведомства.
Согласно информации министра, 9 апреля Белград запросил у Вашингтона продление истекающей лицензии на оперативную деятельность компании.
Мы получили хорошие новости из СШАотметила руководитель ведомства
Ранее Вучич пообещал, что нехватки нефти в Сербии не будет.