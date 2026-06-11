OFAC продлило лицензию санкционным банкам РФ на транзакции по атомной энергетике США продлили лицензию санкционным банкам РФ на транзакции по атомной энергетике

Москва11 июн Вести.Американские власти продлили разрешение на проведение транзакций в сфере атомной энергетики с российскими банками, находящимися под санкциями.

Соответствующая генеральная лицензия была опубликована в четверг Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Срок ее действия продлен до 18 декабря 2026 года.

Предыдущая версия лицензии истекает 18 июня.

Первоначально эта лицензия, выпущенная в декабре 2024 года, касалась только Газпромбанка. При ее выдаче OFAC подчеркнуло, что временное исключение из санкционного режима действует для проектов, запущенных до внесения Газпромбанка в список SDN (21 ноября 2024 года). Речь идет, например, о транзакциях, связанных с добычей и обогащением урана, а также с производством топлива для атомных электростанций. При этом OFAC обращало внимание, что лицензия не распространяется на новые проекты — в частности, на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

Позднее действие лицензии распространили на Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк и ряд других кредитных организаций, а также на госкорпорацию ВЭБ.РФ.

Ранее OFAC выпустило методичку о санкциях США.