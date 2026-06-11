Москва11 июнВести.Американские власти продлили разрешение на проведение транзакций в сфере атомной энергетики с российскими банками, находящимися под санкциями.
Соответствующая генеральная лицензия была опубликована в четверг Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Срок ее действия продлен до 18 декабря 2026 года.
Предыдущая версия лицензии истекает 18 июня.
Первоначально эта лицензия, выпущенная в декабре 2024 года, касалась только Газпромбанка. При ее выдаче OFAC подчеркнуло, что временное исключение из санкционного режима действует для проектов, запущенных до внесения Газпромбанка в список SDN (21 ноября 2024 года). Речь идет, например, о транзакциях, связанных с добычей и обогащением урана, а также с производством топлива для атомных электростанций. При этом OFAC обращало внимание, что лицензия не распространяется на новые проекты — в частности, на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
Позднее действие лицензии распространили на Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк и ряд других кредитных организаций, а также на госкорпорацию ВЭБ.РФ.
Ранее OFAC выпустило методичку о санкциях США.