Минфин США продлил до конца 2026 года лицензию на транспортировку с "Сахалина-2"

США вновь дали отсрочку для "Сахалина-2" ради японского рынка Минфин США продлил до конца 2026 года лицензию на транспортировку с "Сахалина-2"

Москва11 июн Вести.Американский Минфин принял решение о продлении срока действия разрешения, касающегося поставок углеводородов с российского шельфового проекта "Сахалин-2". Документ, опубликованный ведомством, позволяет осуществлять финансовые операции, необходимые для морской перевозки сырой нефти исключительно в адрес японских потребителей.

Как следует из опубликованной лицензии, предыдущее разрешение истекало 18 июня текущего года. Теперь же временные рамки существенно расширены - до 18 декабря 2026-го.

Все операции... связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены до 12.01 по восточному поясному времени (20.01 мск) 18 декабря 2026 года при условии, что бипродукт проекта "Сахалин-2" предназначен исключительно для импорта в Японию говорится в тексте документа

Ранее разрешение на подобные транзакции было выдано Минфином США в июне 2024 года, на срок до 28 июня 2025 года, после чего действие лицензии продляли. Изначально санкции на морскую транспортировку нефти с проекта "Сахалин-2" были введены 21 ноября 2022 года. В 2025-м вышел ряд новых рестрикций, однако эти ограничения не распространились на вышеуказанный проект.