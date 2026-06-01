Москва1 июн Вести.Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выпустило методические материалы, объясняющие принципы работы американских санкций: какие ограничения и на каких основаниях может вводить OFAC, кто обязан им подчиняться, какие последствия грозят нарушителям.

В качестве примеров работы санкций приведены ограничения против Ирана, Северной Кореи и Кубы, в то время как Россия в материалах не упоминается.

Несоблюдение требований санкций OFAC может нанести значительный ущерб целостности и эффективности санкционных программ США и связанных с ними политических целей. Соответственно, гражданские и уголовные наказания за нарушения могут быть существенными. OFAC имеет полномочия налагать гражданские штрафы за нарушения, размер которых может варьироваться в зависимости от санкционной программы говорится в документе

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты заблокировала криптовалюту, принадлежащую Ирану, на сумму около 1 миллиарда долларов.