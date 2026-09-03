Вулин считает поставки газа из РФ лучшим решением для Сербии

Вулин: Сербии нет смысла искать альтернативу российскому газу Вулин считает поставки газа из РФ лучшим решением для Сербии

Москва3 сен Вести.Сербии нет смысла искать на Западе альтернативу поставкам российского газа. Об этом в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин.

Мы можем попытаться найти альтернативу, но зачем? Газ из России - лучшее, это самое дешевое и самое понятное решение. Даже у ЕС нет альтернатив российскому газу, зачем это будет делать Сербия? сказал он

Александр Вулин намерен провести встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудить вопрос по поставкам российского газа.

Контракт "Газпрома" о поставках газа в Сербию истекает в конце сентября.