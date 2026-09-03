Москва3 сенВести.Сербии нет смысла искать на Западе альтернативу поставкам российского газа. Об этом в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин.
Мы можем попытаться найти альтернативу, но зачем? Газ из России - лучшее, это самое дешевое и самое понятное решение. Даже у ЕС нет альтернатив российскому газу, зачем это будет делать Сербия?сказал он
Александр Вулин намерен провести встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудить вопрос по поставкам российского газа.
Контракт "Газпрома" о поставках газа в Сербию истекает в конце сентября.