Москва2 сенВести.Бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком. Об этом сообщила пресс-служба Вулина.
Александр Вулин 3-4 сентября 2026 года будет находиться во Владивостоке, где примет участие в ВЭФ... На полях форума Вулин проведет встречу с зампредседателя правительства РФ, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новакомсказано в сообщении
Отмечается, что Вулин будет присутствовать на пленарном заседании в четверг, 3 сентября, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.
XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.