Вулин встретится с Новаком на полях ВЭФ

Вулин на полях ВЭФ встретится с Новаком Вулин встретится с Новаком на полях ВЭФ

Москва2 сен Вести.Бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" Александр Вулин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком. Об этом сообщила пресс-служба Вулина.

Александр Вулин 3-4 сентября 2026 года будет находиться во Владивостоке, где примет участие в ВЭФ​​​... На полях форума Вулин проведет встречу с зампредседателя правительства РФ, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком сказано в сообщении

Отмечается, что Вулин будет присутствовать на пленарном заседании в четверг, 3 сентября, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.