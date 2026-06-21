Словакия ведет переговоры об импорте российского газа в 2027 году

Словацкая SPP ведет переговоры о поставках газа из России Словакия ведет переговоры об импорте российского газа в 2027 году

Москва21 июн Вести.Словацкая государственная энергетическая компания SPP ведет переговоры с российским "Газпром экспортом" о возможных поставках природного газа в первых трех кварталах 2027 года.

Эта информация была подтверждена представителями SPP в беседе с РИА Новости.

Согласно стратегическим планам Евросоюза, с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а к осени того же года предполагается полностью остановить импорт российского трубопроводного газа. Таким образом, текущие переговоры SPP касаются именно того периода, когда ЕС намерен полностью отказаться от данных источников энергии.

На данный момент в SPP заявили о ведении переговоров касательно потенциальных поставок природного газа от компании "Газпром экспорт" на первые три квартала 2027 года.

Ранее представитель оператора словацкой газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста заявил, что отказ от поставок российского газа может обернуться для Словакии "сотнями миллионов евро" дополнительных расходов.