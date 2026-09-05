Замглавы МИД Грушко: после полного отказа от газа России ЕС будет кусать локти

Замглавы МИД РФ: ЕС будет кусать локти после полного отказа от российского газа Замглавы МИД Грушко: после полного отказа от газа России ЕС будет кусать локти

Москва5 сен Вести.Евросоюз (ЕС)осознает сложность своего положения без энергоносителей России после полного вступления в силу запрета на импорт российского газа. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, которые приводит РИА Новости, газ пользуется высоким спросом на глобальном уровне, а Россия поддерживает отличные деловые связи со многими странами​​​.

Наш газ будет оставаться востребованным, а Евросоюз будет кусать локти сказал Грушко

3 сентября Грушко заявил, что ряд европейских стран настаивают на сохранении поставок российского газа, вопреки официальному решению ЕС о полном отказе от них.