WSJ: полный отказ от газа из России станет болезненным для европейцев

СМИ сообщили, как прекращение поставок газа из России скажется на ЕС WSJ: полный отказ от газа из России станет болезненным для европейцев

Москва3 сен Вести.Полное прекращение поставок газа из России в Евросоюз (ЕС) болезненно скажется на европейских избирателях, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

У Европы остались только сложные и дорогостоящие способы давления на Россию, отмечает газета.

Полное прекращение импорта природного газа из России болезненно для европейских избирателей уточняет WSJ

Издание Politico написало, что ЕС намерен в октябре внести 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России.

Между тем глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что озлобленность некоторых стран по отношению к России доходит до самоиспепеления. Некоторые государства вынуждены вводить антироссийские ограничения под большим политическим давлением.