Замглавы МИД Грушко: отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы

В МИД рассказали, как отказ от российского газа ударил по Европе Замглавы МИД Грушко: отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы

Москва2 сен Вести.Решение о отказе от российского газа спровоцировало падение благосостояния граждан Европы. С таким заявлением на Восточном экономическом форуме выступил замглавы МИД России Александр Грушко, чьи слова передает РИА Новости.

По словам заместителя министра, за подобный выбор вынуждены расплачиваться европейцы.

Грушко подчеркнул, что отказ от газа из РФ принес в Евросоюз такие последствия, как деиндустриализация, рост безработица, потеря возможности учиться, снижение уровня социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что газохранилища ЕС к концу августа заполнили лишь на 63% при среднем показателе 80% для этого периода, что вызвало панику среди потребителей газа.