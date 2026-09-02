Москва2 сенВести.Россия по-прежнему готова поставлять газ в Германию, однако немецкие власти не решаются принять соответствующее решение из-за санкций США, заявил президент РФ Владимир Путин.
Мы и сейчас готовы были бы поставлять, им нужно только кнопку нажать — принять решение о том, чтобы нажать кнопку, но кишка тонка, потому что американские санкциисказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию
Он также назвал чушью обвинения немецких властей в адрес Москвы в подрыве газопроводов "Северный поток". По его словам, Россия была заинтересована в поставках газа в Европу и получении доходов от его продажи.
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года в исключительной экономической зоне Дании и Швеции в Балтийском море. После инцидента поставки российского газа были прекращены.