Путин заявил, что у Германии "кишка тонка" для возобновления поставок газа Путин: у ФРГ "кишка тонка" возобновить поставки газа из России

Москва2 сен Вести.Россия по-прежнему готова поставлять газ в Германию, однако немецкие власти не решаются принять соответствующее решение из-за санкций США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы и сейчас готовы были бы поставлять, им нужно только кнопку нажать — принять решение о том, чтобы нажать кнопку, но кишка тонка, потому что американские санкции сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию

Он также назвал чушью обвинения немецких властей в адрес Москвы в подрыве газопроводов "Северный поток". По его словам, Россия была заинтересована в поставках газа в Европу и получении доходов от его продажи.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года в исключительной экономической зоне Дании и Швеции в Балтийском море. После инцидента поставки российского газа были прекращены.