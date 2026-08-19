В Германии всеми силами пытаются скрыть детали дела о "Северных потоках" В Германии указали на противоречивость действий властей из-за "Северных потоков"

Москва19 авг Вести.Бывший депутат бундестага Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" указал на противоречивость действий немецких властей, которые пытаются всеми силами скрыть детали расследования крупнейшего акта саботажа против инфраструктуры ФРГ – подрыв газопроводов "Северный поток".

Политик подчеркнул, что все новые факты по делу о "Северных потоках" указывают, что украинские власти напрямую замешаны в саботаже против немецкой инфраструктуры. Однако власти ФРГ не демонстрируют никакой реакции, продолжая поддерживать Украину.

С одной стороны, крупнейший акт саботажа против немецкой инфраструктуры, который необходимо расследовать. С другой стороны, мы видим, как немецкие власти всеми силами пытаются скрыть детали и факты данного расследования. Даже на депутатские вопросы отвечают, что дело является строго засекреченным, обществу не положено знать детали следствия. Это вызывает подозрение в том, что немецкие власти были косвенно проинформированы о готовящемся саботаже против собственной инфраструктуры сказал Евгений Шмидт

Он добавил, что Европа продолжает закупать российский газ, несмотря на показательные заявления и санкции.

Европа продолжает в рекордных количествах закупать сжиженный российский газ. То есть на публику вводят санкции, с другой стороны, пытаются их всеми силами обойти, потому что зависимость от российского газа никуда не делась. Противоречия действий немецких властей налицо отметил политик

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. Причем за семь месяцев до этого, 8 февраля 2022 года, тогдашний президент США Байден публично обещал уничтожить газопровод.

8 февраля 2023 года в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Чтобы отвести от себя подозрения, ЦРУ собрало и тренировало специальную группу из шести украинцев. Этой версии стали придерживаться западные СМИ. Они начали публиковать статьи, в которых якобы выявили нового виновника — яхту "Андромеда", которая управлялась украинцами. Сеймур Херш, правда, считает эту версию нежизнеспособной.

Россию к расследованию не допустили.