Причастность Киева к атаке на "Северные потоки" позволит ФРГ влиять на Украину Эксперт объяснил, как Киеву обернется причастность к атаке на "Северные потоки"

Москва21 авг Вести.Причастность Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" позволит Германии влиять на расстановку политических сил на Украине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров.

У Германии появился очень серьезный инструмент влияния на украинскую политику в будущем. Это открывает перед немцами большие возможности, в том числе и корректировать возможных участников предвыборной кампании. Если они признают, что Украина совершила теракт, к нему имеют прямое отношение спецслужбы Украины, значит они могут пальцем ткнуть в любого украинского чиновника и сказать, что он имел отношение к осуществлению теракта считает политолог

Ранее Генпрокуратура Германии сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу о подрывах газопроводов "Северный поток", им оказался украинец Владимир З., который входил в группу, якобы причастную к закладке взрывчатки на газопроводах.

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. Причем за семь месяцев до этого, 8 февраля 2022 года, тогдашний президент США Байден публично обещал уничтожить газопровод.

8 февраля 2023 года в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Чтобы отвести от себя подозрения, ЦРУ собрало и тренировало специальную группу из шести украинцев. Этой версии стали придерживаться западные СМИ. Они начали публиковать статьи, в которых якобы выявили нового виновника — яхту "Андромеда", которая управлялась украинцами. Сеймур Херш, правда, считает эту версию нежизнеспособной.