Украина Владимира З. задержали в Хорватии в связи с атакой на "Северных потоках"

Украинец Владимир З. задержан в Хорватии в связи с атакой на "Северные потоки" Украина Владимира З. задержали в Хорватии в связи с атакой на "Северных потоках"

Москва19 авг Вести.Генпрокуратура Германии сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу о подрывах газопроводов "Северный поток". Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Федеральная прокуратура Германии сегодня утром (19 августа 2026 года) … инициировала задержание гражданина Украины Владимира З. в Пуле (Хорватия) силами местного полицейского управления при координации генерального полицейского управления Загреба говорится в публикации

По данным ведомства, ордер был выдан следственным судьей Федерального верховного суда Германии 3 июня 2024 года.

В прокуратуре отметили, что Владимир З. является профессиональным водолазом и входил в группу, причастную к закладке взрывчатки на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" возле острова Борнхольм в сентябре 2022 года. По версии следствия, он участвовал в погружениях, необходимых для установки взрывных устройств.

Следствие считает, что для перевозки оборудования группа использовала парусную яхту, вышедшую из Ростока. Ее заранее арендовали у немецкой компании через посредников, применив поддельные документы. Взрывчатка сдетонировала 26 сентября 2022 года, в результате оба газопровода получили серьезные повреждения.

После экстрадиции из Хорватии Владимира З. должны доставить к следственному судье Федерального суда Германии.

В Генпрокуратуре также напомнили, что 30 июня 2026 года обвинения по этому делу были предъявлены Сергею К., в отношении которого идет отдельное производство в Высшем региональном суде Гамбурга.

Взрывы на "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция ранее не исключали, что речь идет о целенаправленной диверсии.

Ранее в МИД РФ заявили, что Германия ищет "козла отпущения" в деле о подрыве "Северных потоков".