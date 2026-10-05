Захарова с иронией отреагировала на данные о переброске войск Эстонии ближе к РФ

Захарова прокомментировала новость о переброске войск Эстонии к границам РФ Захарова с иронией отреагировала на данные о переброске войск Эстонии ближе к РФ

Москва5 окт Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения из СМИ об активной переброске эстонских войск к российским границам.

В КП (газете "Комсомольская правда") есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести Financial Times для подобных новостей отметила Захарова

Ранее в Financial Times заявляли, что военное командование Эстонии строит новую базу в Нарве для размещения до одной тысячи солдат, а также активно перебрасывает войска. По информации издания, все это происходит в рамках новой программы активной обороны страны.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, назвал эту переброску частью провокационной кампании.