Москва5 октВести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения из СМИ об активной переброске эстонских войск к российским границам.
В КП (газете "Комсомольская правда") есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести Financial Times для подобных новостейотметила Захарова
Ранее в Financial Times заявляли, что военное командование Эстонии строит новую базу в Нарве для размещения до одной тысячи солдат, а также активно перебрасывает войска. По информации издания, все это происходит в рамках новой программы активной обороны страны.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, назвал эту переброску частью провокационной кампании.