МИД РФ проверит данные о планах Эстонии закрыть границу с Россией Захарова назвала возможное закрытие границы Эстонией проявлением русофобии

Москва15 ноя Вести.Россия намерена проверить информацию о планах Эстонии закрыть все пограничные переходы с РФ с 1 декабря, если данные подтвердятся, то это можно оценить как проявление агрессивной русофобии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова ТАСС.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин с 1 декабря закрывает все пограничные переходы на границе с Россией.

Проверим все это на достоверность заявила дипломат

Захарова подчеркнула, что в случае подтверждения подобных намерений действия эстонских властей будут свидетельствовать об усилении антироссийской политики Таллина.

Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии сказала представитель МИД РФ

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении Таллина с 1 декабря закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.