Москва15 нояВести.Россия намерена проверить информацию о планах Эстонии закрыть все пограничные переходы с РФ с 1 декабря, если данные подтвердятся, то это можно оценить как проявление агрессивной русофобии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова ТАСС.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин с 1 декабря закрывает все пограничные переходы на границе с Россией.
Проверим все это на достоверностьзаявила дипломат
Захарова подчеркнула, что в случае подтверждения подобных намерений действия эстонских властей будут свидетельствовать об усилении антироссийской политики Таллина.
Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобиисказала представитель МИД РФ
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении Таллина с 1 декабря закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.