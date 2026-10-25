Москва25 окт Вести.Европейскому союзу следует прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ и ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС. С таким заявлением выступил глава департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Neue Zürcher Zeitung.

По его мнению, европейским странам необходимо усилить давление на Москву.

На начальном этапе можно было бы принять простые меры: например, ограничить свободу передвижения российских дипломатов в Европе и прекратить выдачу туристических виз россиянам сказал Розин

Он также отметил, что НАТО должно продолжать сдерживать Россию, вкладывая средства в укрепление обороны и внутренней безопасности стран альянса.

Ранее о намерении сократить выдачу шенгенских виз россиянам заявляла глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, работа в этом направлении будет продолжена.