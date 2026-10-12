Москва12 окт Вести.Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обратилась в Еврокомиссию с письмом, в котором призывает ввести запрет на оформление туристических виз гражданам России. Об этом 12 октября сообщил МИД страны.

Министр иностранных дел Валтонен требует от Еврокомиссии более строгих правил обработки визовых заявлений от российских граждан, а также внесения необходимых изменений в законодательство ЕС для реализации запрета на выдачу туристических виз говорится в сообщении на сайте ведомства

Там же уточняется, что глава финского внешнеполитического ведомства предложила другим странам присоединиться к этому обращению. Финляндия перестала оформлять туристические визы россиянам еще в 2022 году.

В МИД РФ неоднократно характеризовали ужесточение Евросоюзом порядка выдачи шенгенских виз россиянам как дискриминацию по национальному признаку и образец лицемерия Брюсселя.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что Евросоюз обсуждает дальнейшее ужесточение визовых ограничений для российских туристов, а также введение новых ограничений на передвижение российских дипломатов.