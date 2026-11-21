Москва21 нояВести.Европейскому союзу необходимо ввести единые визовые ограничения для спортсменов из России. Об этом заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью Yle.
По ее словам, ЕС следует выработать консолидированную позицию по этому вопросу.
Ограничения должны действовать на уровне всего ЕС, а не только в отдельных странахсчитает глава ведомства
Заявление главы МИД Финляндии прозвучало на фоне уже действующих национальных ограничений. С сентября 2022 года Хельсинки самостоятельно ужесточил визовые правила для граждан РФ. По словам министра, недавние решения Швеции и Дании занять аналогичную жесткую позицию создают важный прецедент.
Валтонен сообщила, что эти шаги формируют необходимые предпосылки для выработки единой общеевропейской линии в отношении российских спортсменов.
Ранее Россия призвала ОБСЕ осудить дискриминацию спортсменов. Постпред РФ при организации Дмитрий Полянский заявлял, что в ОБСЕ на протяжении длительного времени фиксируется активизация курса ряда стран на политизацию спорта.