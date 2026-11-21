Финляндия призвала ЕС ввести общие визовые ограничения для спортсменов из РФ

В Финляндии призвали ограничить въезд спортсменам из РФ во всем Евросоюзе Финляндия призвала ЕС ввести общие визовые ограничения для спортсменов из РФ

Москва21 ноя Вести.Европейскому союзу необходимо ввести единые визовые ограничения для спортсменов из России. Об этом заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью Yle.

По ее словам, ЕС следует выработать консолидированную позицию по этому вопросу.

Ограничения должны действовать на уровне всего ЕС, а не только в отдельных странах считает глава ведомства

Заявление главы МИД Финляндии прозвучало на фоне уже действующих национальных ограничений. С сентября 2022 года Хельсинки самостоятельно ужесточил визовые правила для граждан РФ. По словам министра, недавние решения Швеции и Дании занять аналогичную жесткую позицию создают важный прецедент.

Валтонен сообщила, что эти шаги формируют необходимые предпосылки для выработки единой общеевропейской линии в отношении российских спортсменов.

Ранее Россия призвала ОБСЕ осудить дискриминацию спортсменов. Постпред РФ при организации Дмитрий Полянский заявлял, что в ОБСЕ на протяжении длительного времени фиксируется активизация курса ряда стран на политизацию спорта.