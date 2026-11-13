Швеция вслед за Финляндией может ограничить выдачу виз спортсменам из России Швеция может вслед за Финляндией ограничить выдачу виз российским спортсменам

Москва13 ноя Вести.Правительство Швеции в вопросе визовых ограничений для российских спортсменов придерживается точки зрения, близкой к позиции Финляндии и Норвегии, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Ульф Кристерссон.

Он сделал заявление журналистам на неформальном саммите ЕС в Дублине, комментируя решения финских и норвежских властей об ужесточении правил краткосрочного въезда для российских профессиональных спортсменов.

Мы с тревогой смотрим на то, что сейчас делаются попытки нормализовать отношения с Россией. Точка зрения Швеции очень близка к точке зрения Финляндии и Норвегии с сказал Кристерссон

В четверг правительство Финляндии утвердило новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан Российской Федерации, затрагивающие в том числе профессиональных спортсменов.