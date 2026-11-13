Посольство РФ отреагировало на планы Норвегии отказывать во въезде спортсменам Посольство: способность Осло проводить турниры под вопросом из-за мер по атлетам

Москва13 ноя Вести.Планы Норвегии отказывать во въезде российским спортсменам ставят под вопрос способность страны быть надежным организатором соревнований. Об этом сообщило посольство РФ в Осло в комментарии РИА Новости.

12 ноября власти Норвегии сообщили, что в ближайшее время вступят в силу нововведения, согласно которым российским спортсменам будет отказано во въезде, если они приедут на соревнования. В ответ на это министр спорта России Михаил Дегтярев призвал лишить ряд западных стран права проводить международные спортивные соревнования.

Данный инцидент ставит под вопрос не только репутацию, но и способность страны быть надежным организатором серьезных турниров прокомментировали в посольстве РФ

В заявлении дипломатов также сказано, что это решение обесценивает награды на состязаниях, лишает болельщиков возможность увидеть сильных спортсменов. Речь идет об этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Трондхейме (4-6 декабря), этапе Кубка мира в Холменколлене (13-14 марта) и этапе в Драммене (16 марта), а также старте сезона по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере (20-22 ноября).

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.