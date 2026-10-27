Москва27 октВести.Призыв мэра Осло Анне Линдбу не допускать российских лыжников к участию на этапе Кубка мира в Холменколлене является прямой попыткой политизировать спорт. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.
Ранее Линдбу призвала правительство Норвегии ввести для российских лыжников визовые ограничения, чтобы не допустить их участия на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Прежде всего, перед нами очередная попытка поставить спорт на службу политикезаявили в посольстве
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал призыв Линдбу ограничить въезд российских лыжников в Норвегию. Он также назвал позицию норвежских властей негостеприимной.