Посольство РФ в Норвегии: мэр Осло пытается поставить спорт на службу политике

В посольстве РФ в Норвегии заявили, что мэр Осло пытается политизировать спорт Посольство РФ в Норвегии: мэр Осло пытается поставить спорт на службу политике

Москва27 окт Вести.Призыв мэра Осло Анне Линдбу не допускать российских лыжников к участию на этапе Кубка мира в Холменколлене является прямой попыткой политизировать спорт. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.

Ранее Линдбу призвала правительство Норвегии ввести для российских лыжников визовые ограничения, чтобы не допустить их участия на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Прежде всего, перед нами очередная попытка поставить спорт на службу политике заявили в посольстве

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал призыв Линдбу ограничить въезд российских лыжников в Норвегию. Он также назвал позицию норвежских властей негостеприимной.