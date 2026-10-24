Москва24 октВести.11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо в очередной раз высказался на тему допуска российских спортсменов на международные соревнования. Его слова передает VG.
Норвежец отметил, что не может повлиять на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, поэтому не тратит на это много времени.
Моя позиция не изменилась, несмотря на то что некоторым россиянам сообщили, что они смогут участвовать в соревнованияхзаявил Клебо
Ранее норвежский лыжник поддержал решение FIS не допускать россиян к международным соревнованиям.