Норвежец Клебо подтвердил свою позицию по недопуску россиян на соревнования

"Моя позиция не изменилась": Клебо высказался о допуске россиян на турниры Норвежец Клебо подтвердил свою позицию по недопуску россиян на соревнования

Москва24 окт Вести.11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо в очередной раз высказался на тему допуска российских спортсменов на международные соревнования. Его слова передает VG.

Норвежец отметил, что не может повлиять на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, поэтому не тратит на это много времени.

Моя позиция не изменилась, несмотря на то что некоторым россиянам сообщили, что они смогут участвовать в соревнованиях заявил Клебо

Ранее норвежский лыжник поддержал решение FIS не допускать россиян к международным соревнованиям.