Клебо отреагировал на возможное возвращение Большунова Клебо: я приму возвращение Большунова с радостью

Москва2 ноя Вести.Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что с радостью воспримет вероятное возвращение на международные соревнования россиянина Александра Большунова. Об этом он сообщил в беседе с NRK.

Я надеюсь увидеть [Большунова] на прежнем уровне и рассчитываю провести с ним столько же увлекательных и упорных гонок, сколько было раньше сказал норвежский лыжник

3 ноября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) обсудит допуск Александра Большунова к турнирам под своей эгидой. 29-летнему россиянину требуется нейтральный статус.