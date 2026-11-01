Москва1 нояВести.Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не собирается давать нейтральный статус российскому лыжнику Александру Большунову в этом сезоне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ему предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКАзаявил собеседник агентства
Заявку трехкратного олимпийского чемпиона на нейтральный статус комиссия FIS отклонила в декабре 2025 года, не объяснив причин. В сентябре федерация проинформировала РИА Новости: если спортсмен подаст новое прошение, его ждет повторная проверка.
Позднее FIS объявила о смягчении критериев допуска россиян. В частности, регламент лишился пункта, запрещавшего выступать атлетам из ЦСКА и других спортивных обществ, имеющих отношение к вооруженным силам.
Большунову 29 лет. Он трижды побеждал на Олимпиаде в Пекине, шесть раз поднимался на пьедестал Игр и в 2021 году стал чемпионом мира.