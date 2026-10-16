Москва16 окт Вести.Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уволился из Вооруженных сил РФ, в связи с чем его шансы на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) существенно повысились, заявил изданию Sport24 старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Конечно, шансы на получение нейтрального статуса в этом году у Александра повышаются. Большунов уволился из российской армии – выполнил те требования, которые просил FIS. Шансы существенно повысились сказал Бородавко

На возможность дополнительных проверок российского спортсмена со стороны FIS тренер отреагировал спокойно.

Пусть проверяют – нам скрывать нечего отметил он

В сентябре FIS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2026/27 при условии получения нейтрального статуса. Его получили 19 россиян, которые были допущены по четырем дисциплинам: лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина и фристайлу.