FIS разрешила российским лыжникам из ЦСКА участвовать в соревнованиях FIS допустила лыжников из ЦСКА до международных соревнований

Москва22 сен Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) убрала из регламента запрет на участие в соревнованиях российских спортсменов, связанных с ЦСКА и другими спортивными организациями при вооруженных силах. Об этом сообщается на сайте организации.

В новой редакции правил FIS исключила упоминание аффилированных с вооруженными силами структур из политики допуска индивидуальных нейтральных спортсменов.

При этом российским и белорусским атлетам по-прежнему запрещено участвовать в соревнованиях в случае добровольного заключения контракта с вооруженными силами или органами национальной безопасности своих стран.

Ранее FIS изменила процедуру допуска российских спортсменов. Для участия в международных соревнованиях атлеты должны получить нейтральный статус и подписать декларацию о нейтралитете. На данный момент такое право имеют Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал о подвижках в деле возвращения российских спортсменов к соревнованиям по зимним видам спорта с флагом и гимном.