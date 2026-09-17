Стало известно, когда FIS направит декларацию о нейтральности спортсменов из РФ Sport24: FIS отправит декларацию о нейтральности спортсменов до 21 сентября

Москва17 сен Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставит российской стороне проект декларации о нейтральном статусе до 21 сентября. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В документе, как следует из материала, будут учитываться результаты переговоров между FIS и Ассоциацией лыжных видов спорта России.

Одно из ключевых аспектов обсуждения — наличие среди спортсменов из РФ, которые претендуют на нейтральный статус, тех, кто имеет отношение к обществам ЦСКА и "Динамо".

Допуск российских спортсменов распространяется на сезон-2026/27, указано в статье. Также FIS повторно проверит атлетов, чьи заявки на получение нейтрального статуса ранее были отклонены.

Как заявлял ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой, российская сторона обязательно проследит, чтобы декларация о нейтральности не нарушалась, и в ней не было отсебятины. Дегтярев выразил сожаление, что РФ не удалось вернуть флаг на международных соревнованиях по лыжному спорту и сноуборду, но также отметил, что допуск спортсменов – "это хорошее дело".