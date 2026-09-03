Дегтярев: РФ проследит, чтобы не было отсебятины в декларациях о нейтральности Дегтярев обещал не допустить отсебятины в декларациях о нейтральности атлетов РФ

Москва3 сен Вести.Российская сторона обязательно проследит, чтобы декларация о нейтральности российских спортсменов не нарушалась, и в ней не было отсебятины, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он выразил сожаление, что России не удалось вернуть флаг на международных соревнованиях по лыжному спорту и сноуборду, однако отметил, что допуск спортсменов – "это хорошее дело".

Мы обязательно проследим, чтоб там не было отсебятины никакой в этих всех декларациях о нейтральности, чтоб не было нарушения закона, Конституции, там, критики спецопераций. Мы все патриоты нашей страны. Но в любом случае шаг сделан. В зимних видах тоже, так сказать, лед тронулся сказал Дегтярев

Ранее 2 сентября, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, без флага и гимна.