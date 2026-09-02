Лыжников и сноубордистов из РФ допустили к мировым стартам в нейтральном статусе Дегтярев: FIS допустила российских лыжников к стартам в нейтральном статусе

Москва2 сен Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в новом сезоне в нейтральном статусе. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Уже принято первое решение по дорожной карте возвращения наших лыжников. Они с этого сезона у нас возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе. Но это большой шаг вперед. Надо понимать, что мы этот путь уже прошли в гимнастике, в водных видах. Сразу все сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом. Но шаг сделан, и надеемся, что наши атлеты будут выступать в этом сезоне, показывать мастерство, завоевывать медали и доказывать, что это безопасно сказал Дегтярев журналистам

Также глава Олимпийского комитета России (ОКР) отметил - опыт соревнований в других видах спорта доказал, что доводы об отстранении в интересах безопасности российских атлетов, используемые оппонентами, не имеют под собой оснований.

К сожалению, наши оппоненты очень часто говорят, что отстранение делается в наших интересах, мол, нам опасно там находиться. Но в водных видах мы доказали, что все нормально, нас встречают, трибуны поддерживают, спортсмены поддерживают, уверен, что так же будет и в лыжных видах Добавил Дегтярев

Российские лыжники и сноубордисты были отстранены от международных соревнований с конца февраля 2022 года. Решение о недопуске на новый сезон принималось правлением FIS ежегодно. Исключение было сделано для некоторых российских спортсменов, которые были допущены к отборочным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года.