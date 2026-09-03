Шансы российских лыжников на выступление за рубежом с флагом растут Дегтярев рассказал о перспективах возвращения флага РФ в зимнем спорте

Москва3 сен Вести.В деле возвращения российских спортсменов к соревнованиям по зимним видам спорта с флагом и гимном наметились подвижки. Работа ведется по аналогии с летними видами спорта, в некоторых из которых Россию уже восстановили. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Министр напомнил, что Россия поддержала на выборах нового президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александр Оспельта.

Сейчас новый президент, и пошли шаги. Поэтому будем там биться. Следующий этап — это юниоры с флагом и взрослые с флагом. Это уже протоптанная дорожка в летних [видах спорта]. Вот так же в плавании, в гимнастике мы двигались ... [и] в зимних видах пошел процесс добавил министр

Дегтярев также сообщил о внутренних перестановках в Федерации лыжных гонок России.

Мы провели внутреннюю реформу в лыжах, объединили большую федерацию лыжных видов и сноуборда… Саму федерацию лыжных гонок, сноуборда, фристайла, лыжное двоеборье, прыжки с трамплином. И добавилась сейчас последняя новая дисциплина — фрирайд. Эту мега-федерацию возглавил Дмитрий Свищев, опытный функционер, депутат Госдумы сказал он

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) ранее допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.