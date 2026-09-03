Москва3 сен Вести.В отстранении российских спортсменов мало чего хорошего, ибо оно в любом случае негативно влияет на мотивацию атлетов. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев

Ну, хорошего мало, понимаете? Отстранение в любом случае влияет на то, что теряется мотивация у спортсменов. Именно поэтому курс по возвращению в мировой спорт был президентом задан. Мы его выполняем исправно, усердно, потому что на звезд ориентируются дети сказал Дегтярев

Глава ОКР отметил, что все призывы о том, чтобы "хлопнуть двери" и уйти в изоляцию от мирового спорта, которые звучали ранее, ведут в тупик.

То есть, вот когда говорили: "Давайте хлопнем дверью, изолируемся, будем проводить свои какие-то там соревнования". Нам не мешает ничто проводить свои, а вот вернуться на международную арену надо, чтобы дети приходили в секции, потому что дети стремятся к звездам, а звезды зажигаются на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, куда нам надо возвратиться. Поэтому Однозначно можно сказать, что мы приобрели, ну, можно так сказать, проверили друзей в бою дипломатической операции наступательной. Мы знаем, кто нас поддерживает, мы их благодарим всегда добавил министр

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля восстановил в правах ОКР, а также рекомендовал международным федерациям снять все ограничения для российских спортсменов и допустить их к соревнованиям с флагом и гимном. Российские атлеты не могли соревноваться со своими иностранными коллегами в большинстве видов спорта с конца февраля 2022 года.