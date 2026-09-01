Дегтярев: страны будут лишаться турниров за саботаж допуска российских атлетов Дегтярев призвал лишать соревнований страны, которые не допускают россиян

Москва1 сен Вести.Политика ряда стран, отказывающихся предоставить допуск российским спортсменам к соревнованиям на их территории, неизбежно приведет к тому, что эти страны будут лишаться права на проведение турниров. Об этом в своей колонке для ТАСС написал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По словам министра, сейчас одним из ключевых мировых трендов является курс на деполитизацию международных соревнований, который был объявлен Международным олимпийским комитетом (МОК).

В условиях, когда часть западных стран не готова к этой новой реальности, центром мировой спортивной жизни неизбежно становятся более нейтральный Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африка и те страны Европы и Америки, которые готовы быть непредвзятыми в спорте. Именно в этих странах все чаще проходят крупнейшие международные турниры, заседания руководящих органов МОК и международных федераций. отметил Дегтярев

Глава ОКР подчеркнул, что мировой спорт более не намерен "прогибаться под "хотелки" отдельных правительств". Несогласным с этим придется "довольствоваться малозначительными или национальными турнирами", заметил министр.

Одна из проблем - сопротивление отдельных национальных правительств решениям международных федераций по российским атлетам и невыдача виз для участия в соревнованиях или воспрепятствование поднятию российского флага. МОК и международные федерации не могут напрямую заблокировать эти действия, но выбор стран проведения будущих соревнований за ними. В итоге политика недопуска приведет к тому, что страны, саботирующие участие российских или каких-либо еще спортсменов, будут лишаться права на проведение турниров, а центр мирового спорта продолжит смещаться в Южное полушарие подытожил Дегтярев

Ранее глава Минспорта РФ провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Паоло Замполли. Стороны обсудили вопрос участия российских атлетов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.