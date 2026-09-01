Москва1 сенВести.Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провел переговоры со специальным посланником президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли, обсудив участие России на Олимпиаде-2028.
Встреча прошла в Бишкеке, где проходят Всемирные игры кочевников.
Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи - Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятсянаписал Дегтярев в своем Telegram-канале
Министр подчеркнул, что российская сторона использует любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики.
17 августа ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ, советник президента России Антон Кобяков заявил, что Россия может полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх.