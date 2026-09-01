Дегтярев и спецпосланник Трампа обсудили участие РФ в Олимпиаде 2028 года

Дегтярев обсудил со спецпосланником Трампа участие России в Олимпиаде 2028 года Дегтярев и спецпосланник Трампа обсудили участие РФ в Олимпиаде 2028 года

Москва1 сен Вести.Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провел переговоры со специальным посланником президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли, обсудив участие России на Олимпиаде-2028.

Встреча прошла в Бишкеке, где проходят Всемирные игры кочевников.

Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи - Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся написал Дегтярев в своем Telegram-канале

Министр подчеркнул, что российская сторона использует любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики.

17 августа ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ, советник президента России Антон Кобяков заявил, что Россия может полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх.