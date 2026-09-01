Москва1 сен Вести.В России уделяют огромное внимание сохранению самобытной культуры разных народов и их спортивным традициям - этноспорту. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя участие сборной нашей страны в VI Всемирных играх кочевников в Бишкеке.

По словам главы Минспорта, Игры кочевников имеют прямое отношение к сохранению национальной идентичности отдельных стран.

Здесь четыре основные группы, дисциплин всего 43. Группы, виды — это скачки и вообще все, что связано с лошадьми, с конным спортом. Второе — это разные виды борьбы, то есть единоборства. Третье — это стрельба из лука или комбинированные дисциплины. И четвертое — это Mind Games, интеллектуальные игры, их много разных у всех народов. И плюс еще культурная составляющая и научная. То есть здесь не только про спорт, но вообще про сохранение своей национальной идентичности, истории сказал Дегтярев

Он подчеркнул, что в России этому уделяют огромное внимание.

Кстати, Билал Эрдоган, президент Всемирной конфедерации этноспорта, у нас был недавно в Петербурге на ПМЭФ и еще раз поблагодарил нашего президента Владимира Владимировича Путина, всю Россию за сохранение культуры, традиций народов России. Потому что, вообще говоря, не во всех странах хотят, чтобы у народов сохранялась какая-то самобытная культура, в том числе спортивные традиции, так называемый этноспорт. Не все правительства и государства это транслируют и культивируют. А мы-то сохраняем, у нас все нормально - цветет и пахнет буйным цветом подчеркнул глава Минспорта

Также Михаил Дегтярев сообщил: на Игры кочевников-2028, которые пройдут в России, будут приглашены все государства, в том числе США и страны Европы.