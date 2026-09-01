Москва1 сенВести.Республики Татарстан, Башкортостан и Алтай рассматривались в качестве возможных площадок для проведения Всемирных игр кочевников, рассказал ИС "Вести" министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Соревнования пройдут в 2028 году.
Мы выбирали из трех регионов, когда подавали заявку на 2028 год, — это Татарстан, Башкортостан и Горный Алтай. После анализа инфраструктуры, опыта проведения крупных соревнований и транспортной доступности принято решение провести их в Татарстане, в Казанисообщил Дегтярев
Преимущество города в том, что здесь готова инфраструктура. В частности, в столице Татарстана планируют открыть центр стрельбы из лука — эта дисциплина входит в программу Игр кочевников, отметил министр.
О проведении игр в России накануне заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.