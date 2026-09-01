Дегтярев назвал три региона, которые рассматривали для проведения Игр кочевников

Дегтярев назвал регионы, которые рассматривались для проведения Игр кочевников Дегтярев назвал три региона, которые рассматривали для проведения Игр кочевников

Москва1 сен Вести.Республики Татарстан, Башкортостан и Алтай рассматривались в качестве возможных площадок для проведения Всемирных игр кочевников, рассказал ИС "Вести" министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Соревнования пройдут в 2028 году.

Мы выбирали из трех регионов, когда подавали заявку на 2028 год, — это Татарстан, Башкортостан и Горный Алтай. После анализа инфраструктуры, опыта проведения крупных соревнований и транспортной доступности принято решение провести их в Татарстане, в Казани сообщил Дегтярев

Преимущество города в том, что здесь готова инфраструктура. В частности, в столице Татарстана планируют открыть центр стрельбы из лука — эта дисциплина входит в программу Игр кочевников, отметил министр.

О проведении игр в России накануне заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.