Дегтярев: РФ пригласит на Игры кочевников-2028 всех, в том числе из США и Европы

Дегтярев раскрыл, какие страны пригласят в Россию на Игры кочевников-2028 Дегтярев: РФ пригласит на Игры кочевников-2028 всех, в том числе из США и Европы

Москва1 сен Вести.На Игры кочевников-2028, которые пройдут в России, приглашаются все государства, в том числе Соединенные Штаты Америки и страны Европы. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Всемирные игры кочевников в этом году проходят в Киргизии прои участии сборных из более чем 100 стран мира.

Как отметил Дегтярев, приглашения государствам поступят за год до начала Игр-2028.

Мы всех приглашаем, и они, я вас уверяю, будут. Будет больше народу, чем здесь сказал Дегтярев

Министр уверенность, что в соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов.

За год объявим, приглашать будем, всех. Приедет, по моему мнению, раза в два больше стран, чем в Астане было два года назад и чем здесь, в Бишкеке. Не потому что здесь менее организованно, хуже. А просто потому что в Казань все хотят и в Россию. Поэтому будет больше 3 000, я думаю, тысяч пять спортсменов, не меньше добавил он

Он напомнил, что на Всемирных играх кочевников 2024 в Астане Россия впервые приехала единой сборной и заняла третье место в медальном зачете.

Дегтярев также раскрыл, у каких регионов Татарстан выиграл право провести Игры кочевников в 2028 году.