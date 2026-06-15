Москва15 июн Вести.Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) находится в коммуникации с коллегами из международной федерации и демонстрирует хорошую работу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что на соревнования "В ритмах лета", которые сейчас проходят в Москве, приехали спортсмены из 20 стран.

Танцевальный спорт всегда был, есть и будет. Почему? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это сила, грация. И очень много людей, у нас миллионы поклонников, сотни тысяч участников по всему нашему огромному пространству России. Ну а то, что приехали 20 стран, это лишний раз подчеркивает, во-первых, работу хорошую федерации, потому что федерация танцевального спорта в коммуникации со своими друзьями, с международной федерацией. отметил Дегтярев

Министр спорта напомнил, что Россия готова проводить соревнования любого уровня.

Россия ни от кого никогда не закрывалась. Нас иногда пытаются где-то исключить, но мы сами-то никогда. Поэтому всех ждем в России, готовы проводить любые соревнования. И продолжаем курс по восстановлению прав всех наших спортсменов по поручению президента Владимира Владимировича Путина, занимаясь этим каждый день. Спортивная дипломатия, она нам в этом помогает добавил Михаил Дегтярев

Соревнования по танцевальному спорту "В ритмах лета" проходят в Москве 12-19 июня. Ранее президент ФТСАРР Надежда Ерастова сообщила, что турнир отличается внушительным масштабом и сильным составом участников. Не только спортсмены представляют разные страны, но и судьи. Они прибыли из 27 государств.