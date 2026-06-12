Турнир по танцевальному спорту в Москве объединил спортсменов из более 20 стран

Спортсмены из более 20 стран приехали на танцевальные соревнования в Москву Турнир по танцевальному спорту в Москве объединил спортсменов из более 20 стран

Москва12 июн Вести.Международные соревнования по танцевальному спорту "В ритмах лета" в Москве объединили спортсменов и судей из более 20 стран мира, рассказала президент Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России (ФТСАРР) Надежда Ерастова в интервью ИС "Вести".

Турнир традиционно отличается внушительным масштабом и сильным составом участников. Не только спортсмены представляют разные страны, но и судьи.

В соревнованиях будут участвовать спортсмены из 20 стран мира. Также у нас присутствуют судьи, которые представляют США, Японию, Великобританию, наши ближайшие соседи – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия рассказала Ерастова

Международные соревнования будут длиться первые три дня, в течение следующих шести дней пройдет Кубок России. Турнир поставит финальную точку в завершении спортивного сезона первого полугодия.

Мы очень надеемся, что международные соревнования дадут возможность реально продемонстрировать то, что спорт вне политики. Все едины. Единое танцевальное пространство. Нас объединяет музыка, нас объединяет красота танцев и честные победы… Сегодня, когда мы боремся все еще за выход на международную спортивную арену, то, что к нам приезжают спортсмены, судьи различных государств, несмотря ни на что, это победа отметила глава ФТСАРР

Соревнования "В ритмах лета" пройдут в Москве с 12 по 19 июня.

Ранее участники турнира прошлого года поделились эмоциями и ощущениями от соревнований.