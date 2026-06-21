Москва21 июн Вести.Русский цирк прославился во всем мире номерами, наполненными смыслом, а не просто набором трюков. Об этом ИС "Вести" рассказал исполнительный продюсер проекта "Цирковые дивертисменты" Александр Федорко.

По его словам, уже несколько лет подряд цирковые представления отлично дополняют программу масштабного проекта "Лето в Москве", который включает фестивали, концерты, спортивные и культурные мероприятия в разных районах столицах.

Мы поделили программу на две части, с тем, чтобы гости, которые к нам пришли в первой половине лета, смогли приехать во второй раз и увидеть совершенно другую программу… Русский цирк – это что-то такое очень душевное, что-то наполненное смыслом. Не просто набор трюков, а действительно такое, что-то имеющее дополнительные смыслы. Мне кажется, как раз российский цирк славится этим во всем мире, да, что наполняются номера смыслами отметил Федорко

Он добавил, что в рамках "Лета в Москве" с 30 мая по 12 июля идет первая программа, а с 16 июля по 6 сентября – вторая. Федорко подчеркнул, что программы имеют абсолютно разное внутреннее наполнение.

Ранее сообщалось, что российская воздушная гимнастка на петлях Дарья Руденко выиграла главный приз международного циркового фестиваля.