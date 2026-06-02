Москва2 июн Вести.Большой Детский фестиваль (БДФ) с 2026 года вышел на международный уровень. Об этом ИС "Вести" заявил народный артист России Сергей Безруков.

По его словам, за пять лет БДФ посетил 17 российских регионов. Как отмечает народный артист РФ, в программе фестиваля не только театр, но и кино, анимация, встреча с писателями, а также мастер-классы для детей творческих студий.

Наш БДФ теперь уже с этого года станет международным. Помимо того, что мы продолжаем посещать регионы, мы были в Приамурье, вот сейчас буквально проходит Большой Детский фестиваль в Башкортостане … И с этого года международный уровень – наша команда посетила Шпицберген, Баренцбург. Это самая крайняя точка, Крайний Север, и это очень важно, что наши соотечественники знают, что мы помним о них, и что мы с материка заботимся о них. Такого рода мероприятия у них не было 95 лет сказал Безруков

Также он рассказал о работе в условиях санкций.

Поддержка требуется, конечно же, потому что есть санкционные ограничения, там очень большие сложности с логистикой. То есть, благодаря компании "Арктикуголь" все это удалось осуществить, но, вы знаете, реакция была просто потрясающая. Потому что это нужно людям, это нужно детям, и мы свою задачу, можно сказать так, выполнили пояснил Безруков

